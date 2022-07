2022 NHL Draft tracker: Rounds 2-7

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Right from the start, the 2022 NHL Draft presented plenty of surprises.

Click here for the full results from Round 1 of the 2022 NHL Draft.

Actually, the unexpected moments happened before the (often-surprising picks). The Blackhawks traded Alex DeBrincat to a Senators team hungry to climb the ranks.

There was a similar pattern before Round 2 of the 2022 NHL Draft kicked off. Once again, the Red Wings got out in front of the free agent goalie market by trading for (and then signing) Ville Husso.

The Flyers spent big by sending picks to the Hurricanes for Anthony DeAngelo. The Predators also sent Luke Kunin to the Sharks.

Luke Kunin has been traded to the #SJSharks. — Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2022

Stay tuned at PHT for regular updates of the 2022 NHL Draft as teams motor through Rounds 2-7.

Round 2 of 2022 NHL Draft

33. Montreal: Owen Beck, C, Mississauga Steelheads [OHL]

34. San Jose: Cam Lund C Green Bay Gamblers [USHL]

35. Seattle: Jagger Firkus R Moose Jaw Warriors [WHL]

36. Arizona Artyom Duda D CSKA 2

37. Washington Ryan Chesley D U.S. National Development Team [USHL]

38. Toronto: Fraser Minten C Kamloops Blazers [WHL]

39. Chicago: Paul Ludwinski C Kingston Frontenacs [OHL]

40. Detroit: Dylan James L Sioux City Musketeers [USHL]

41. Buffalo: Topias Leinonen G Jyp (Finland Jr.)

Leinonen ends up being the first goalie selected in the 2022 NHL Draft.

Topias Leinonen became the first goaltender selected in the 2022 Upper Deck #NHLDraft. Highlights for Leinonen include backstopping Finland to a bronze medal at the 2022 Under-18 World Championship. #NHLStats: https://t.co/bZAiHMDlmu pic.twitter.com/uErH1s5Znj — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 8, 2022

42. Anaheim: Noah Warren D Gatineau Olympiques [QMJHL]

43. Arizona: Julian Lutz L Munich EHC [DEL]

44. Columbus: Luca Del Bel Belluz C Mississauga Steelheads [OHL]

45. San Jose: Mattias Havelid D Linkoping HC Jr. [Swe-Jr]

46. New Jersey: Seamus Casey D U.S. National Development Team [USHL]

47. Minnesota: Hunter Haight C Barrie Colts [OHL]

48. Vegas: Matyas Sapovaliv C Saginaw Spirit [OHL]

49. Seattle: Jani Nyman R Ilves Tampere [SM-liiga]

50. Dallas: Christian Kyrou D Erie Otters [OHL]

51. Los Angeles: Jack Hughes C Northeastern University [H-East]

No, this isn’t another sibling in the line of Jack Hughes (Devils), Luke Hughes (Devils), and Quinn Hughes (Canucks). This Jack Hughes is the son of Canadiens GM Kent Hughes. There are even jokes about it.

52. Detroit: Dmitri Buchelnikov SKA St. Petersburg (Rus. Jr)

53. Anaheim: Tristan Luneau D Gatineau Olympiques [QMJHL]

54. Boston: Matthew Poitras C Guelph Storm [OHL]

55. Winnipeg: Elias Salomonsson D Skelleftea AIK Jr. [Swe-Jr]

56. Minnesota: Rieger Lorenz L Okotoks Oilers [AJHL]

57. Chicago: Ryan Greene C Green Bay Gamblers [USHL]

58. Seattle: Niklas Kokko G Karpat (Finland Jrs.)

Didn’t take long for the second goalie to get selected.

59. Calgary: Topi Ronni C Tappara (Finland Jrs.)

60. Carolina: Gleb Trikozov L Omskie Yastreby [Rus-MHL]

61. Seattle: David Goyette C Sudbury Wolves [OHL]

62. Montreal: Lane Hutson D U.S. National Development Team [USHL]

2022 NHL Draft host Montreal gets what could be one of the nicer second-day steals. You’re not going to believe this, but Hutson fell largely because he isn’t large.

#GoHabsGo select Lane Hutson 62nd overall. I ranked him 18th overall. Top Remaining Forwards: 1. Kirill Dolzhenkov (9th)

2. Jordan Dumais (20th)

3. Servac Petrovsky (27th) Top Remaining Defensemen: 1. Ty Nelson (25th)

2. Yegor Gribkov (30th)

3. Mats Lindgren (36th) pic.twitter.com/3uKPAF5Qqx — Patrick Bacon (@TopDownHockey) July 8, 2022

63. NY Rangers: Adam Sykora L Nitra MHC [Slovak]

64. Ottawa: Filip Nordberg D Sodertalje SK Jr. [Swe-Jr]

65. NY Islanders: Calle Odelius D Djurgardens Jr. [Swe-Jr]

Round 3 of the 2022 NHL Draft

66. Chicago: Gavin Hayes L Flint Firebirds [OHL]

67. Arizona: Miko Matikka R Jokerit (Finland Jrs.)

68. Seattle: Ty Nelson D North Bay Battalion [OHL]

69. Philadelphia: Devin Kaplan R U.S. National Development Team [USHL]

70. Washington: Alexander Suzdalev L HV71 Jr. [Swe-Jr]

71. Carolina: Alexander Perevalov L Yaroslavl-2 (Russia Jrs.)

The Hurricanes consistently draft deftly. Did they unearth another gem?

#LetsGoCanes select Alex Perevalov 71st overall. I ranked him 29th. Top Remaining Forwards: 1. Kirill Dolzhenkov (9th)

2. Jordan Dumais (20th)

3. Servac Petrovsky (27th) Top Remaining Defensemen: 1. Yegor Gribkov (30th)

2. Mats Lindgren (36th)

3. Michael Buchinger (39th) pic.twitter.com/CcinIYz3hm — Patrick Bacon (@TopDownHockey) July 8, 2022

72. Ottawa: Oskar Pettersson R Rogle BK Jr. [Swe-Jr]

73. St. Louis: Aleksanteri Kaskimaki C HIFK (Finland Jrs.)

74. Buffalo: Viktor Neuchev L Yekaterinburg Auto Jr. [Rus-MHL]

75. Montreal: Vinzenz Rohrer C Ottawa 67’s [OHL]

76. San Jose: Michael Fisher D St. Mark’s School (Mass. H.S.)

77. Winnipeg: Danny Zhilkin C Guelph Storm [OHL]

78. NY Islanders: Quinn Finley L Madison Capitols [USHL]

79. Vegas: Jordan Gustafson C Seattle Thunderbirds [WHL]

80. Vancouver: Elias Pettersson D Orebro HK Jr. [Swe-Jr]

You know how hockey people must distinguish between Sebastian Aho “the forward” vs. “the defenseman?” At least each Sebastian Aho was on different teams. The Canucks now have two players named Elias Pettersson. This one’s a defenseman, so at least there’s that distinction.

The Vancouver Canucks drafting Elias Pettersson (again). pic.twitter.com/fJNinH3kzy — Seán Hartnett (@SeanLikesSports) July 8, 2022

81. Chicago: Samuel Savoie L Gatineau Olympiques [QMJHL]

82. Nashville: Adam Ingram C Youngstown Phantoms [USHL]

83. Dallas: George Fegaras D North York Rangers [OJHL]

84. Nashville: Kasper Kulonummi D Jokerit (Finland Jrs.)

85. Washington: Ludwig Persson L Vastra Frolunda Jr. [Swe-Jr]

86. Tampa Bay: Lucas Edmonds R Kingston Frontenacs [OHL]

87. Ottawa: Tomas Hamara D Tappara (Finland Jrs.)

88. St. Louis: Michael Buchinger D Guelph Storm [OHL]

89. Minnesota: Michael Milne L Winnipeg Ice [WHL]

Starting to see some overagers go. Mikey Milne selected 89th overall by Minnesota. Had him 96th on my list. He had 81 points in 68 games this season and plays with a lot of energy. Had to wait a long time for this, but deserved selection. — Chris Peters (@chrismpeters) July 8, 2022

90. Chicago: Aidan Thompson C Lincoln Stars [USHL]

91. Seattle: Ben MacDonald D Noble & Greenough (HIGH-MA)

#SeaKraken select Ben Macdonald 91st overall. I ranked him 1644th overall. Top Remaining Forwards: 1. Kirill Dolzhenkov (9th)

2. Jordan Dumais (20th)

3. Servac Petrovsky (27th) Top Remaining Defensemen: 1. Yegor Gribkov (30th)

2. Mats Lindgren (36th)

3. Elmeri Laakso (45th) pic.twitter.com/ZJpxuhBJu7 — Patrick Bacon (@TopDownHockey) July 8, 2022

92. Montreal: Adam Engstrom D Djurgardens Jr. [Swe-Jr]

93. Florida: Marek Alscher D Portland Winterhawks [WHL]

94. Arizona: Jeremy Langlois D Cape Breton Eagles [QMJHL]

95. Toronto: Nick Moldenhauer R Chicago Steel [USHL]

"It was the scariest thing I’ve ever seen." After spending the first two months of his draft year in hospital, Nick Moldenhaur took a skate to the face on his first shift back. My story on that night, a millimetre from tragedy, and the kid who survived: https://t.co/K8ftTXPn1n pic.twitter.com/q2kaanO8DV — Scott Wheeler (@scottcwheeler) April 28, 2022

96. Columbus: Jordan Dumais R Halifax Mooseheads [QMJHL]

Jordan Dumais – fantastic pick by the Blue Jackets at 96. Young, small with really good production. One of the best value picks still remaining. The CBJ Computer Boys are having an influence on this draft, me thinks. pic.twitter.com/DjlcsMth5f — Byron Bader (@ByronMBader) July 8, 2022

97. NY Rangers: Bryce McConnell-Barker C Soo Greyhounds [OHL]

Round 4

98. NY Islanders: Isaiah George D London Knights [OHL]

The best player left on my board: Isaiah George – 6'1 195lbs LHD with immaculate four-way skating ability. Still a bit raw, but a very real upside to be a stopper at the NHL level. — /Cam Robinson/ (@Hockey_Robinson) July 8, 2022

99. Winnipeg: Garrett Brown D Sioux City Musketeers [USHL]

100. Seattle: Tyson Jugnauth D West Kelowna Warriors [BCHL]

101. Carolina: Simon Forsmark D Orebro HK [SweHL]

102. New Jersey: Tyler Brennan G Prince George Cougars [WHL]

103. Los Angeles: Kenny Connors F Dubuque Fighting Saints [USHL]

104. Ottawa: Stephen Halliday C Dubuque Fighting Saints [USHL]

105. Detroit: Anton Johansson D Leksands IF Jr. [Swe-Jr]

106. Buffalo: Mats Lindgren D Kamloops Blazers [WHL]

107. Anaheim: Ben King C Red Deer Rebels [WHL]

108. San Jose: Mason Beaupit G Spokane Chiefs [WHL]

109. Columbus Kirill Dolzhenkov R Krasnaya Armiya [Rus-MHL]

110. New Jersey: Daniil Orlov D Sakhalinskie Akuly [Rus-MHL]

111. NY Rangers: Noah Laba F Lincoln Stars [USHL]

112. Vancouver: Daimon Gardner C Warroad (Minn. H.S.)

113. Detroit: Amadeus Lombardi C Flint Firebirds [OHL]

114. Nashville: Cole O’Hara R Tri-City Storm [USHL]

115. Dallas: Gavin White D Hamilton Bulldogs [OHL]

116. Los Angeles: Angus Booth D Shawinigan Cataractes [QMJHL]

117. Boston: Cole Spicer C U.S. National Development Team [USHL]

118. Pittsburgh: Sergei Murashov G Yaroslavl Loko Jr. [Rus-MHL]

119. Boston: Dans Locmelis C Lulea HF Jr. [Swe-Jr]

120. St. Louis: Arseny Koromyslov D SKA St. Petersburg (Russia Jrs.)

121. Minnesota: Ryan Healey D Sioux Falls Stampede [USHL]

122. Toronto: Dennis Hildeby G Farjestads Jr. [Swe-Jr]

123. Seattle: Tucker Robertson C Peterborough Petes [OHL]

124. Carolina: Cruz Lucius R U.S. National Development Team [USHL]

125. Florida: Ludvig Jansson D Sodertalje SK Jr. [Swe-Jr]

126. New Jersey: Charlie Leddy D U.S. National Development Team [USHL]

127. Montreal: Cedric Guindon L Owen Sound Attack [OHL]

128. Vegas: Cameron Whitehead G Lincoln Stars [USHL]

129. Detroit: Maximilian Kilpinen L Orebro HK Jr. [Swe-Jr]

Have to start writing a bit, but players from my list still available as we hit the fifth round:

71. Jack Devine

82. Jake Karabela

83. Ilya Kvochko

88. Otto Salin

89. Jere Lassila

90. Sandis Vilmanis

94. Vladimir Grudinin

99. Michael La Starza

100. Sergei Ivanov — Chris Peters (@chrismpeters) July 8, 2022

Round 5

130. Montreal: Jared Davidson C Seattle Thunderbirds [WHL]

131. Arizona: Matthew Morden D St. Andrews College (Ontario H.S.)

132. Boston: Frederic Brunet D Rimouski Oceanic [QMJHL]

133. Philadelphia: Alex Bump L Prior Lake (Minn. H.S.)

134. Buffalo: Vsevolod Komarov D Quebec Remparts [QMJHL]

135. Toronto: Nikita Grebenkin R Magnitogorsk-2 (Russia Jrs.)

136. Ottawa: Jorian Donovan D Hamilton Bulldogs [OHL]

137. Detroit: Tnias Mathurin D North Bay Battalion [OHL]

138. Columbus: Sergei Ivanov SKA St. Petersburg-2 (Russia Jrs.)

139. Anaheim: Connor Hvidston L Swift Current Broncos [WHL]

140. San Jose: Jake Furlong D Halifax Mooseheads [QMJHL]

141. New Jersey: Petr Hauser R Sparta (Czech Jrs.)

142. NY Islanders: Matthew Maggio R Windsor Spitfires [OHL]

143. Ottawa: Cameron O’Neill R Mount St. Charles (R.I. H.S.)

144. Vancouver: Ty Young G Prince George Cougars [WHL]

145. Vegas: Patrick Guay C Charlottetown Islanders [QMJHL]

146. Nashville: Graham Sward D Spokane Chiefs [WHL]

147. Dallas: Maxim Mayorov Tolyatti-2 (Russia Jrs.)

148. Los Angeles: Otto Salin D HIFK (Finland Jrs.)

149. Washington: Jake Karabela C Guelph Storm [OHL]

150. Pittsburgh: Zam Plante C Hermantown (Minn. H.S.)

151. Ottawa: Kevin Reidler G AIK Jr. [Swe-Jr]

152. St. Louis: Marc-Andre Gaudet D Acadie-Bathurst Titan [QMJHL]

153. Minnesota: David Spacek D Sherbrooke Phoenix [QMJHL]

154. Anaheim: Michael Callow R St. Sebastien’s School (Mass. H.S.)

155. Calgary: Parker Bell L Tri-City Americans [WHL]

156. Carolina: Vladimir Grudinin D Krasnaya Armiya [Rus-MHL]

The Hurricanes nabbed this kid at No. 156 pic.twitter.com/ELwFF6OTnh — /Cam Robinson/ (@Hockey_Robinson) July 8, 2022

157. Florida: Sandis Vilmanis L Lulea HF Jr. [Swe-Jr]

158. Edmonton: Samuel Jonsson G Brynas Jr. [Swe-Jr]

159. NY Rangers: Victor Mancini D U. of Nebraska-Omaha [NCHC]

160. Tampa Bay: Nick Malik G KooKoo Kouvola [SM-liiga]

161. NY Rangers: Maxim Barbashev L Moncton Wildcats [QMJHL]

Round 6

162. Montreal: Emmett Croteau G Waterloo Black Hawks [USHL]

163. Arizona Maksymilian Szuber D Munich EHC [DEL]

164. Seattle: Barrett Hall F Gentry Academy (Minn. H.S.)

165. Philadelphia: Hunter McDonald D Chicago Steel [USHL]

166. New Jersey: Josh Filmon L Swift Current Broncos [WHL]

167. Pittsburgh: Nolan Collins D Sudbury Wolves [OHL]

168. Ottawa: Theo Wallberg D Skelleftea AIK Jr. [Swe-Jr]

169. Los Angeles: Jared Wright F Omaha Lancers [USHL]

170. Buffalo: Jake Richard F Muskegon Lumberjacks [USHL]

171. Carolina: Jakub Vondras G Plzen (Czech Jrs.)

172. San Jose: Joey Muldowney R Nichols School (N.Y. H.S.)

173. Chicago: Dominic James F U. of Minnesota-Duluth [NCHC]

174. NY Islanders: Daylan Kuefler L Kamloops Blazers [WHL]

175. Winnipeg: Fabian Wagner C Linkoping HC Jr. [Swe-Jr]

176. Vancouver: Jackson Dorrington D Des Moines Buccaneers [USHL]

177. Vegas: Ben Hemmerling R Everett Silvertips [WHL]

178. Anaheim: Vyacheslav Buteyets G Chelyabinsk Chelmet (Russia Jrs.)

179. Dallas: Matthew Seminoff R Kamloops Blazers [WHL]

180. Los Angeles: Jack Sparkes D St. Michael’s Buzzers [OJHL]

181. Washington: Ryan Hofer C Everett Silvertips [WHL]

182. Pittsburgh: Luke Devlin F St. Andrew’s College (Ont. H.S.)

183. Boston: Reid Dyck G Swift Current Broncos [WHL]

184. St. Louis: Landon Sim R London Knights [OHL]

185. Minnesota: Servac Petrovsky C Owen Sound Attack [OHL]

Both the Wild and Hurricanes continue their trend of making what look like savvy value picks.

#mnwild select Servac Petrovsky 185th overall. I ranked him 27th overall. Top Remaining Forwards: 1. Mathew Ward (43rd)

2. Brandon Lisowsky (44th)

3. Brayden Schuurman (48th) Top Remaining Defensemen: 1. Yegor Gribkov (30th)

2. Elmeri Laakso (45th)

3. Jake Livanavage (49th) pic.twitter.com/xHVMz6M7SQ — Patrick Bacon (@TopDownHockey) July 8, 2022

186. Florida: Josh Davies L Swift Current Broncos [WHL]

187. Buffalo: Gustav Karlsson C Orebro HK Jr. [Swe-Jr]

188. Chicago: Nils Juntorp L HV71 Jr. [Swe-Jr]

189. Florida: Tyler Muszelik G U.S. National Development Team [USHL]

190. Edmonton: Nikita Yevseyev D Bars Kazan (Russia Jrs.)

191. NY Rangers: Zakary Karpa C Harvard University [ECAC]

192. Tampa Bay: Connor Kurth R Dubuque Fighting Saints [USHL]

193. Colorado: Chris Romaine D Milton Academy (Mass. H.S.)

Round 7

194. Montreal: Petteri Nurmi D HPK Hameenlinna [SM-liiga]

195. San Jose: Eli Barnett D Victoria Grizzlies [BCHL]

196. Seattle: Kyle Jackson C North Bay Battalion [OHL]

197. Philadelphia: Santeri Sulku L Jokerit (Finland Jrs.)

198. New Jersey: Artem Barabosha D Krasnaya Armiya [Rus-MHL]

199. Chicago: Riku Tohila C JYP (Finland Jrs.)

200. Boston: Jackson Edward D London Knights [OHL]

201. Detroit: Owen Mehlenbacher F Muskegon Lumberjacks [USHL]

202. Buffalo: Joel Ratkovic-Berndtsson L Vastra Frolunda Jr. [Swe-Jr]

203. Columbus: James Fisher R Belmont Hill (Mass. H.S.)

204. Arizona: Adam Zlnka R Sioux Falls Stampede [USHL]

205. Carolina: Alexander Pelevin D Nizhny Novgorod-2 (Russia Jrs.)

206. Ottawa: Tyson Dyck C Cranbrook Bucks [BCHL]

207. Winnipeg: Dom DiVincentiis G North Bay Battalion [OHL]

208. Vancouver: Kirill Kudryavtsev D Soo Greyhounds [OHL]

209. Vegas: Abram Wiebe D Chilliwack Chiefs [BCHL]

210. Nashville: Ben Strinden F Muskegon Lumberjacks [USHL]

211. Buffalo: Linus Sjodin R Rogle BK Angelholm [SweHL]

212. Detroit: Brennan Ali C Avon Old Farms (Conn. H.S.)

213. Washington: David Gucciardi D Michigan State University [Big-10]

214. Florida: Liam Arnsby C North Bay Battalion [OHL]

215. Los Angeles: Kaleb Lawrence L Owen Sound Attack [OHL]

216. Montreal: Miguel Tourigny D Acadie-Bathurst Titan [QMJHL]

217. San Jose: Reese Laubach C Northstar Christian (Minn. H.S.)

218. Toronto: Brandon Lisowsky L Saskatoon Blades [WHL]

219. Calgary: Cade Littler C Wenatchee Wild [BCHL]

220. Philadelphia: Alexis Gendron R Blainville-Boisbriand Armada [QMJHL]

221. Florida: Jack Devine R U. of Denver [NCHC]

Florida picks Jack Devine 221st overall. I had him ranked 71. Surprised he dropped this far, but played a depth role on the national champion Denver Pioneers this year. Should see his duties expand as he progresses. — Chris Peters (@chrismpeters) July 8, 2022

222. Edmonton: Joel Maatta C U. of Vermont [H-East]

223. Tampa Bay: Dyllan Gill D Rouyn-Noranda Huskies [QMJHL]

224. Tampa Bay: Klavs Veinbergs L Riga-2 (Latvia Jrs.)

225. Colorado: Ivan Zhigalov G Sherbrooke Phoenix [QMJHL]

There you have it. The “Mr. Irrelevant” (aka final pick) of the 2022 NHL Draft is a goalie. Maybe one with a shot, too?